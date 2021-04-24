Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, saat 17.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil ve Gökhan Gönül takımla birlikte çalıştı.

 


Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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