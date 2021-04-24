Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, saat 17.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil ve Gökhan Gönül takımla birlikte çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı