Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıkların akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıkların akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve çabukluk başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA