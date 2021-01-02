Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

02.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 02.01.2021 20:28
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile 4 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile 4 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecini tamamlayan Ozan Tufan takımla çalıştı.

Daha önce Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Luiz Gustavo'nun son testinin ise negatif çıktığı bildirildi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Ferdi Kadıoğlu da çalışmalarını takımla birlikte sürdürürken, Diego Perotti çalışmalarına ayrı devam etti.

Filip Novak ise tedbir amaçlı takımdan ayrı özel çalıştı.

Bu arada sol alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci'nin tedavisine başlandı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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