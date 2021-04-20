Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular günü izinli olarak geçirdi.

Diğer oyuncular ise Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yine dar alanda çift kale maç oynadı.

Gökhan Gönül takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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