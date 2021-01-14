Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

14.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:21
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Süper Lig'te son dört maçı zafer ile taçlandıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Taraftarlar Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunu sormakta.

Sezonu ikinci bir zafer elde etmek Fenerbahçe ile sahada sürpriz yapmayı hedefleyen Kasımpaşa arasında bugün büyük buluşma gerçekleşecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı ise detaylarda!

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı, İstanbul'da Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi,'nde gerçekleşecek.Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı, futbol severler tarafından heyecanla beklenirken, maçın Hakem Ümit Öztürk'ün yönetiminde olacağı belirlendi. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı, ATV kanalında canlı yayınlanırken, D-Smart 25, Vodafone TV 25, Turkcell TV+ 24, Digiturk 25, Kablo TV 24, Şifresiz 4A, Tivibu 24 ve web üzerinden izlenebilecek.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

14 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek olan Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı, saat 20:45'de başlayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Vladimir Putin Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Demet Akalın Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Samet Aybaba Mesut Bakkal Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 10:21:35. #1.15#
title