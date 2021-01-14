Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Süper Lig'te son dört maçı zafer ile taçlandıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Taraftarlar Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunu sormakta.

Sezonu ikinci bir zafer elde etmek Fenerbahçe ile sahada sürpriz yapmayı hedefleyen Kasımpaşa arasında bugün büyük buluşma gerçekleşecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı ise detaylarda!

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı, İstanbul'da Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi,'nde gerçekleşecek.Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı, futbol severler tarafından heyecanla beklenirken, maçın Hakem Ümit Öztürk'ün yönetiminde olacağı belirlendi. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı, ATV kanalında canlı yayınlanırken, D-Smart 25, Vodafone TV 25, Turkcell TV+ 24, Digiturk 25, Kablo TV 24, Şifresiz 4A, Tivibu 24 ve web üzerinden izlenebilecek.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

14 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek olan Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı, saat 20:45'de başlayacak.