Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı Fırat Aydınus'un
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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı Fırat Aydınus'un

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı Fırat Aydınus'un
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı.

Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında düdük Fırat Aydınus'ta olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 37. haftasında 25 Nisan Pazar günü oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

Yarın oynanacak karşılaşmalarda şu hakemler düdük çalacak:

Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Gaziantep FK - BB Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Fırat Aydınus - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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