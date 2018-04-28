Maçta Dördüncü Gol Geldi! Fenerbahçe, Kasımpaşa Deplasmanında

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadında saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

CANLI ANLATIM

74' GOL! Valbuena'nın golüyle Fenerbahçe rahatladı. Giuliano ceza sahası içinde korner çizgisine inip pasını içeriye çevirdi, Valbuena'nın vuruşunda skor 3-1'e geldi.

64' GOL! Fenerbahçe Şener'in müthiş golüyle tekrar öne geçti. Giuliano'nun pasında Şener, ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı, üst direğe çarpan top ağlara gitti.

52' GOL! Kasımpaşa skoru 1-1'e getirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Popov pasını Mensah'a gönderdi ancak top İlhan Depe'nin önünde kaldı. İlhan Depe'nin vuruşunda topu uzaklaştırmak isteyen Skrtel, kendi kalesine attı.

46' Maçın ikinci yarısı başladı.

45' Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

31' GOL! Fenerbahçe Josef de Souza'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Hasan Ali Kaldırım ceza sahası içine girip pasını altıpas içindeki Josef De Souza'ya gönderdi, Josef'in tek vuruşunda top ağlarla buluştu.

25' Maçın ilk 25 dakikası geride kalırken iki takım da henüz skoru değiştiremedi.

1' Maç başladı, iki takıma da başarılar!

İLK 11'LER:

Kasımpaşa:

Eray, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan Depe, Mensah, Trezeguet, Diagne

Fenerbahçe:

Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Giuliano, Aatif, Soldado