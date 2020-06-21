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Fenerbahçe, Kasımpaşa'da kayıp

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe, puan kayıplarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'da kayıp
21.06.2020 21:01 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:04

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe, puan kayıplarını sürdürdü.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında net gol pozisyonlarından yararlanamayan sarı-lacivertli ekip, 55. dakikada Thiam'ın golüne engel olamadı. Kalan bölümde gol için oyunu rakip yarı alana yıkan Fenerbahçe, arka alanda boşluklar bıraktı. 90+3'üncü dakikada Yusuf Erdoğan'ın şık golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, bu mağlubiyetle haftayı 43 puanla kapattı.

Deplasmanlarda gol sıkıntısı

Fenerbahçe, ligde üst üste 2. deplasmanında da gol atma başarısı gösteremedi.

Ligin 26. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa karşısında da sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Rodrigues ve Ozan etkisiz kaldı

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ve Ozan Tufan, Kasımpaşa karşısında etkili olamadı.

Sarı-lacivertlilerin hücumda en önemli isimleri arasında yer alan Rodrigues, maçta forma giydiği bölümde etkisiz oynadı ve gol pozisyonuna girmekte zorlandı.

Rodrigues, 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Ozan Tufan ise ikinci yarıda ilk devredeki görüntüsünden uzakta kaldı.

Mücadelenin 36. dakikasında çok net bir gol pozisyonundan yararlanamayan Ozan, 64. dakikada yerini Mehmet Ekici'ye bıraktı.

Mevlüt'ün golü VAR'a takıldı

Fenerbahçe'nin Mevlüt Erdinç ile bulduğu gol iptal edildi.

Mücadelenin 85. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna dahil olan Mevlüt, 88. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında topu ağlarla buluşturdu.

Hakem Fırat Aydınus, VAR odasıyla görüştüğü gol pozisyonunun başlangıcında Fenerbahçeli futbolcu Zajc'ın topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

Penaltı VAR'dan döndü

Mücadelenin 78. dakikasında hakem Fırat Aydınus, Kasımpaşa lehine penaltı noktasını gösterdi.

Bu dakikada sağdan topla hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak Hasan Ali Kaldırım'dan döndü.

Hakem Aydınus, penaltı noktasını işaret ederek Hasan Ali'ye elle oynadığı gerekçesiyle sarı kart gösterdi.

VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen ve oyun kuralları içinde değerlendiren Aydınus, hem penaltıyı hem de Hasan Ali'nin sarı kartını iptal etti.

Kasımpaşa, ligde 14 maç sonra kazandı

Kasımpaşa, ligde Fenerbahçe'yi 14 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe'yi ligde en son 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık skorla geçmişti.

Kaynak: AA

Spor Manşet

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