Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor Engelini Rahat Geçti: 7-0
Süper Ligde deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Fenerbahçe küme düşen rakibini 7-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Karabükspor ile karşılaştı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 7-0'lık skorla kazandı ve son hafta öncesi Galatasaray ile arasındaki averaj farkını kapattı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 2. dakikada kendi kalesine Kravchenko, 20 ve 29. dakikalarda Fernandao, 38. dakikada Aatif, 47. dakikada Soldado,77. dakikada Dirar ve 90+5. dakikada Janssen ile geldi.
FENERBAHÇE AVERAJDA GALATASARAY'I YAKALADI
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 69 yaptı ve averajını da +41 yaparak, +41 averajı bulunan Galatasaray'ı yakaladı. Küme düşen Karabükspor ise 12 puanda kaldı.
Süper Lig'de 34. ve son hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Karabükspor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.
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Fenev ve aykut bu takımı (Karabük) ve bu hakemi çok sevmiştir, şimdi ne güzel maç yönetti, Karabük ölümüne oynadı falan filan kasıntı açıklamalar yapar aykut. Karabük Spor sen daha alt liglere düş kardeş sen anladın onu. . . .Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Bu sene yine en büyük eğlence: feneVbahçe. Utanmazlar.Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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SENi NE BURSANIN FENEVLi KöR TOPAL MUSA SOWU FENE EMiNiKELi KARABüKE ATTiGiN $iKELi 7 GOL KURTARIR TEK VAROLAN GERCEK ALIN TERiYLEN BiLEGiNiN GüCüYLEN GERCEK $AMPiYONU 20. MAYIS AKSAMINDA GöR TüRKiYEDE PAZAR AKSAMI SOKAKLAR SARIIIII KIRMIIIZIYA BüRüNüCEK!!!! MAYISLAR GALATASARAYIMIN VOLKAN AYILARIDA SiZiN OLSUN:))Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Demirören allem ettin kallem ettin şu şikebahçeyi buralara kadar ite kaka getirdin.yatacak yerin yok senin.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Zalad diye yırtınanlar karabük için ne diye yırtınacaklarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır