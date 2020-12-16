Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor arasında oynanacak. Peki Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?