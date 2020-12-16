Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı canlı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı canlı izle!

16.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:32
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor arasında oynanacak. Peki Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı 16 Aralık Çarşamba 2020 günü (bugün) saat 21:00 'da başlayacaktır.

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.

MAÇ ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ASpor ekranlarından şifresiz şekilde canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI ASPOR CANLI İZLE!

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

EMRE KARGIN(Hakem)

BAHTİYAR BİRİNCİ(1. Yardımcı Hakem)

DENİZ CANER ÖZARAL(2. Yardımcı Hakem)

ERKAN ENGİN(Dördüncü Hakem)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

HAKAN TAŞCI(Temsilci)

ENGİN IŞIK(Temsilci)

İlgili Haberler

Kasımpaşa - Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kasımpaşa - Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?
Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?
Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay İlham Aliyev Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Haluk Bilginer
Spor Neymar Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler S 400 Samsun Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı canlı izle! | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 11:32:31. #1.14#
title