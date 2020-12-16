Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı canlı izle!
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor arasında oynanacak. Peki Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı 16 Aralık Çarşamba 2020 günü (bugün) saat 21:00 'da başlayacaktır.
FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.
MAÇ ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?
Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ASpor ekranlarından şifresiz şekilde canlı olarak izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI ASPOR CANLI İZLE!
FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?
EMRE KARGIN(Hakem)
BAHTİYAR BİRİNCİ(1. Yardımcı Hakem)
DENİZ CANER ÖZARAL(2. Yardımcı Hakem)
ERKAN ENGİN(Dördüncü Hakem)
MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)
HAKAN TAŞCI(Temsilci)
ENGİN IŞIK(Temsilci)