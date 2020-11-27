Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta?
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Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta?

27.11.2020 15:12 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:17
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Büyük önem taşıyan maçta Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? M İşte detaylar.

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN,

27 Kasım Cuma günü saat 14.30'da yapılan kura çekimi işe Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor ile eşleşti.

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı, 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.

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