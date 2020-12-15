Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

15.12.2020 22:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:30
Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'la karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'la karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Üç gruba ayrılarak 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları sonrasın Fenerbahçeli futbolcular taktik idman ve bireysel antrenmanlarla hazırlıklarını noktaladı.

Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürürken, Tolga Ciğerci, Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta'nın tedavilerine devam edildi.

Antrenmanın ardından sarı-lacivertli ekip kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

İlgili Haberler

Fenerbahçe, Karacabey maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Karacabey maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe'de Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıkları başladı
Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe maçını bekliyor
Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe maçını bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Donald Trump Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Haluk Bilginer Ayşegül Yıldız
Spor Ersun Yanal Pierre Webo Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Rusya Ak Parti Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 22:32:39. #1.14#
title