Fenerbahçe'de Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıkları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fenerbahçe'de Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıkları başladı

13.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:02
Fenerbahçe'de Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasının ardından idman çift kale maçla noktalandı. Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe'de Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları tamam
Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları tamam
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Donald Trump Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Hadise Gülben Ergen Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Erol Bulut Pierre Webo Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Rusya Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'de Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıkları başladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 21:05:42. #1.15#
title