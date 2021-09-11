Fenerbahçe kampa girdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması ve çift kale maç oynandı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

(İHA)