Fenerbahçe kampa girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Fenerbahçe kampa girdi

12.02.2021 19:24 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:28
Fenerbahçe kampa girdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.00'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dimitris Pelkas takımdan ayrı saha çalışmalarına devam ederken, İrfan Can Kahveci ise sahada bireysel programlar eşliğinde antrenmanı tamamladı. Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın da tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.


- İstanbul
Fenerbahçe kampa girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Aleyna Tilki Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe kampa girdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 19:28:33. #1.15#
title