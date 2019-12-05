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Fenerbahçe kampa girdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 114. haftasında yarın akşam sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

05.12.2019 22:59 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:08
Fenerbahçe kampa girdi

, Süper Lig'in 114. haftasında yarın akşam sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmasıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.


Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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