Fenerbahçe Kalecisi Volkan: 3 Mayıs'ta Beşiktaş'ı Bekleyeceğim

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Beşiktaş'ın çıkmayacağını açıkladığı perşembe günkü kupa maçında rakiplerini bekleyeceklerini söyledi.

Yaşanan olaylarla ilgili de konuşan tecrübeli file bekçisi şu ifadeleri kullandı:

"TRİBÜNDE PROVOKATÖRLER VARDI"

"Biz 3 Mayıs günü rakibimizi bekleyeceğiz. Sahada maçımızı yaparak final biletini almak isteriz. Rakibin hükmen mağlubiyeti sonrası finale çıkmak futbol adına bizi de pek sevindiren bir durum değil.

Ben 15-16 yıldır bu takımın kaleciliğini yapıyorum; Fenerbahçe taraftarı, ona herhangi bir Fenerbahçeli futbolcu, hocamız, teknik heyetten birileri veya bir görevli kenardan "Yapma" diyorsa, bu uyarıyı dikkate alır ve Fenerbahçe'ye bu tür zararlar verecek bir şey yapmaz.

O gün ben sahada takım arkadaşlarımla birlikte tribünlere uyarılar yaptım, 'Atmayın' dedim. Olaylar devam etti. Bunlar Fenerbahçeli değil; korner köşelerinde ve yukarıda bazı kısımlarda konuşlanan provokatörler.

"KASTİ OLARAK ZARAR VERMEK İSTEDİLER"

Kötü niyeti olmayan birçok taraftar da o anın galeyanıyla bu provokasyondan haliyle etkilenmiş ve o şahısların gazabına uğramış olabilir. Fenerbahçe'ye kasti olarak zarar vermeye çalışan bu şahısların açılan soruşturma kapsamında iyice araştırılmasını istiyorum.

Benim milli takımı bırakmamla Tolga'nın taraftarlarla atışma olayını aynı görenler var ama değil. Neden? Ben, milli takım formasıyla sahaya çıkıyorum ve bana hakaret eden, milli takımı desteklemeye gelen insanlar. Ben bunu kaldıramam, kaldırırsam Tolga gibi tribüne giderim.

"ZARAR VERMEMEK İÇİN MİLLİ TAKIMI BIRAKTIM"

Olay da başka yerlere gider. Sonuç olarak hem ben zarar görürüm hem de milli takım. Bu yüzden, milli eldivenleri bıraktım. O günden sonra milli takımın İstanbul sınırları içinde maç oynadığını görmedik. İşte bu bir milattır."