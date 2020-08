Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır: "Şampiyonluğu herkes çok özledi" Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde FB TV'ye konuşan Altay, sarı-lacivertli camiada herkesin şampiyonluğu çok özlediğini belirtti.

Çok güzel bir tesiste iyi bir hazırlık süreci yaşadıklarını vurgulayan Altay, "İnşallah bu çalışmalar neticesinde güzel bir sonuçla sezonu en iyi şekilde geçirip, özlemle beklediğimiz sonuçlara hep beraber ulaşırız. Çünkü şampiyonluğu herkes çok özledi. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın her zaman en üst noktada, en üst düzeyde olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çok hırslı bir şekilde yeni sezonu beklediklerini aktaran genç file bekçisi, şöyle devam etti:

"Erol (Bulut) hoca müthiş bir insan. Oyunculara karşı tutumu, saha içi ve saha dışı konuşmaları gayet olumlu yönde. Benim için bir takımın başarısında önemli olan birleşmek, birlikte hareket etmektir. Birlikte şakalaşmak, birlikte gülmek, birlikte eğlenmektir. Başarının en önemli anahtarı birlikteliktir. Hep beraber olmamız lazım. Sağ olsun Erol hocamız da bunun için elinden geleni yapıyor. Ağabeyliğini, hocalığını her zaman her yerde yapıyor. İnşallah sonu da iyi biter. Bir takımın başarısı için en önemlisi birlikte hareket etmek. Önemli olan hataları en aza indirgemek ve hata yapan oyuncuya da her zaman destek olmak. Bir takım olmanın en büyük yolu budur. Biz de bu yolda şu an çok iyi ilerliyoruz. Gayet neşeliyiz, gayet iyiyiz. İnşallah bu yolculuğun sonu başladığımız gibi sevinçlerle, mutluluklarla, gülen yüzlerle biter."

"Herkesin ihtiyacı, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu"

Altay Bayındır, yeni sezon öncesinde kendisini çok iyi hissettiğini kaydetti.

Erol Bulut yönetiminde çok tempolu çalıştıklarının altını çizen 22 yaşındaki kaleci, "Buradaki her oyuncu, her çalışan tek bir amaç doğrultusunda hareket ediyor; o da Fenerbahçe'mizin başarısıdır. Şu anda herkesin ihtiyacı olan tek şey de Fenerbahçe'mizin bu sezon şampiyon olmasıdır. Bunun için herkes ne gerekiyorsa, elinden geleni yapacaktır. Biz de üstümüze düşen neyse onu yapmaya her zaman hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Genç file bekçisi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu ana kadar verilen destekten dolayı herkese tüm samimiyetimle teşekkür ediyorum. Bu destek zaten ilelebet sürecektir. Çünkü Fenerbahçeli olmanın duygusu, arzusu bambaşkadır. Nitekim bunu forma satışlarında da görmüş olduk. Satışa çıkar çıkmaz ciddi bir talep oldu. Ne kadar büyük bir camiamız var. Bu, gerçek anlamda çok sevindiriyor. İnşallah bu desteği biz de sahada elimizden geldiğince sağlıklı bir şekilde, terimizin son damlasına kadar savaşarak vereceğiz. Birlik ve beraberliğimizi artırarak, her zaman destek olarak, her maçımızı final niteliğinde düşünüp oynayarak mutlu sona hep birlikte ulaşırız. Çünkü buna sadece bizlerin değil herkesin ihtiyacı var."

Kaynak: AA