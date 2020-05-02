Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı
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Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı
02.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:16

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, Türk Kızılayı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yaptı.

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, Türk Kızılayı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yaptı.

Türk Kızılay Bursa Şubesinin açıklamasına göre, Altay Bayındır, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için gıda kolisi yardımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, ihtiyaç sahiplerine destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, Bursa'nın her noktasında birçok aileye desteklerinin süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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