Fenerbahçe Kafilesi Yoğun Güvenlik Önlemleri Altında Trabzon'dan Ayrıldı

Bu arada karşılaşmanın ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsler, yoğun güvenlik önlemleri altında Trabzon Havaalanı'na getirildi. Özel bir uçakla İstanbul'a dönen Fenerbahçe kafilesine ait uçak 23.30'da Trabzon Havalimanı'ndan hareket etti. Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Trabzon Havalimanı'nda basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen soruları 'iyi akşamlar' diyerek yanıtladı.

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