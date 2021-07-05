Fenerbahçe kafilesi, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'ye gitti

Fenerbahçe Futbol Takımı, Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde yapacağı yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'ye gitti.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde yapacağı yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'ye gitti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yolculuk öncesi, teknik direktör Vitor Pereira ve teknik heyet, futbolcularla bir araya geldi. Kafileyi, Dereağzı Tesisleri'nden, bugün açılan Fenerbahçe Spor Okulları Yaz Okulunun öğrencileri, Düzce'ye uğurladı.

Yeni sezon hazırlıklarını 1 Temmuz'dan bu yana İstanbul'da sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, akşam saatlerinde Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacakları antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul