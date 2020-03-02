Fenerbahçe kafilesi Trabzon'a geldi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.
Antalya'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.
Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.
Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.
Kaynak: AA