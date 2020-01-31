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Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

31.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:14
Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak , Trabzon'a geldi.

Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.

Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.

Kaynak: AA
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