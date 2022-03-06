Fenerbahçe kafilesi stada geldi

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe Kadıköy'e geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala sarı-lacivertli kafile Ülker Stadı'na geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket eden sarı-lacivertliler yoğun güvenlik önlemleriyle stada ulaştı. - İSTANBUL

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