Fenerbahçe kafilesi stada geldi
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Fenerbahçe kafilesi stada geldi

21.03.2021 17:50 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:55

- Fenerbahçe kafilesi stada geldi Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi için stada geldi.

- Fenerbahçe kafilesi stada geldi

İSTANBUL - Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi için stada geldi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, Vodafone Park'a geldi. Geniş güvenlik altında stada gelen sarı-lacivertli kafile stada sorunsuz şekilde giriş yaptı.

Fenerbahçe kafilesi stada geldi
Fenerbahçe kafilesi stada geldi
Fenerbahçe kafilesi stada geldi
Fenerbahçe kafilesi stada geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN BUĞRA KOŞAR

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