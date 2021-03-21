Fenerbahçe kafilesi stada geldi
21.03.2021 17:50 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:55
- Fenerbahçe kafilesi stada geldi Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi için stada geldi.
- Fenerbahçe kafilesi stada geldi
İSTANBUL - Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi için stada geldi.
Süper Lig'de Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, Vodafone Park'a geldi. Geniş güvenlik altında stada gelen sarı-lacivertli kafile stada sorunsuz şekilde giriş yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN BUĞRA KOŞAR