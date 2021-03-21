Fenerbahçe kafilesi stada geldi

- Fenerbahçe kafilesi stada geldi Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi için stada geldi.

- Fenerbahçe kafilesi stada geldi

İSTANBUL - Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi için stada geldi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, Vodafone Park'a geldi. Geniş güvenlik altında stada gelen sarı-lacivertli kafile stada sorunsuz şekilde giriş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN BUĞRA KOŞAR