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SPOR Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe kafilesi Sivas'taHüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi.

SİVAS (DHA) - Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi.

Saat 15.30'da İstanbul'dan özel uçakla Sivas'a hareket eden kafile 1,5 saat süren yolculuk sonrası Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Fenerbahçe'yi havalimanında az sayıda taraftarlar karşıladı. Kafilenin havalimanı çıkışı esnasında bazı taraftarlar meşale yaktı. Hava sıcaklığının eksi 9 derece olduğu kentte Fenerbahçe takım otobüsü ile konaklayacağı otele geçti. Futbolcular otelde maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Berke, Ertuğrul, Bartu, Kim Min-Jae, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Burak Kapacak, Çağtay, Osayi, Nazım, Gustavo, Crespo, Meyer, Sosa, Zajc, Pelkas, İrfan Can, Rossi, Valencia, Serdar Dursun, Berisha."

SPOR Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

SPOR Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

SPOR Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

SPOR Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

SPOR Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

SPOR Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

SPOR Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

SPOR Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

SPOR Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

SPOR Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

SPOR Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor, Güncel, Haber

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