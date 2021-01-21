Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta -13 derecede meşalelerle karşılandı
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Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta -13 derecede meşalelerle karşılandı

21.01.2021 09:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:26
Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta -13 derecede meşalelerle karşılandı

Süper Lig'in 20'nci haftasında bu akşam Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi dün akşam Sivas'a geldi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında bu akşam Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi dün akşam Sivas'a geldi. 

Saat 18.00'de İstanbul'dan özel uçakla Sivas'a hareket eden kafile 1,5 saat süren yolculuk sonrası Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Fenerbahçe'yi havalimanında az sayıda taraftar karşıladı. Kafilenin havalimanı çıkışı esnasında taraftarlar meşale yaktı. Az sayıda taraftar takımlarına meşalelerle destek oldu. Fenerbahçe takım otobüsü ile konaklayacağı otele geçti. Futbolcular otelde maç saatini beklemeye başladı. 

Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Uğur Kaan Yıldız, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi. 

- Sivas
Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta -13 derecede meşalelerle karşılandı
Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta -13 derecede meşalelerle karşılandı
Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta -13 derecede meşalelerle karşılandı
Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta -13 derecede meşalelerle karşılandı
Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta -13 derecede meşalelerle karşılandı
Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta -13 derecede meşalelerle karşılandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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