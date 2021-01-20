Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
20.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:48
Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.
Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.
Özel uçakla kente ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Erol Bulut'a çiçek vererek, hatıra fotoğraf çektirdi.
Sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya