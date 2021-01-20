Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
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Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

20.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:48
Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Özel uçakla kente ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Erol Bulut'a çiçek vererek, hatıra fotoğraf çektirdi.

Sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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