Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Sivas'a geldi.
21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Sivas'a geldi.
Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda, bu akşam Yeni 4 Eylül Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile özel bir müsabaka oynayacak sarı-lacivertli takımı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara çiçek takdim etti.
Sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.