Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Sivas'a geldi.

10.08.2019 14:28
Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Sivas'a geldi.
Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda, bu akşam Yeni 4 Eylül Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile özel bir müsabaka oynayacak sarı-lacivertli takımı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara çiçek takdim etti.
Sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Kaynak: AA
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