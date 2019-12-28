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Fenerbahçe kafilesi, Rize'ye geldi

Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Rize'ye geldi.

28.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:18
Fenerbahçe kafilesi, Rize'ye geldi

Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Futbol Takımı, Rize'ye geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a gelen sarı-lacivertli kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile Rize'ye geçti ve kamp yapacağı otele yerleşti.

Otel önünde bekleyen bir grup taraftar, futbolcularla özçekim yaptı. Taraftarlar geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muric'e ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Fenerbahçe kafilesi, Rize'ye geldi
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