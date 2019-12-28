Fenerbahçe kafilesi Rize'de

28.12.2019 19:52 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:57

Süper Lig'in 17. haftasında Rize'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Rize'ye geldi. Sarı-Lacivertli ekip, yarın saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan maç için kara yolu ile Rize'ye gelerek, konaklayacağı otele ulaştı. Fenerbahçeli futbolcuların yer aldığı araçta yönetim kurulu üyeleri de takımı yalnız bırakmadı.



Trabzon Havalimanı'ndan Rize'ye kara yolu ile gelen kafile için otel önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sarı-Lacivertli ekibi bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı. - RİZE

Kaynak: İHA