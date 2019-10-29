Fenerbahçe kafilesi, Mersin'e geldi

29.10.2019 22:33

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, yarın Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak Fenerbahçe, Mersin'e geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Adana Havalimanı'na, ardından kara yoluyla Mersin'e gelen Fenerbahçe kafilesi, geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti.

Burada kafileyi karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara çiçek de verdi.

Tarsus İdmanyurdu ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA