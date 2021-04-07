Fenerbahçe kafilesi Malatya'da
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.
Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.
Malatya Havalimanı'na özel uçakla gelen sarı-lacivertli kafiley
Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'na çiçek verdi.
Havalimanı dışında bekleyen Fenerbahçe taraftarları ise meşalelerle takım otobüsünü kar
Sarı-lacivertli kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.
Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik