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Fenerbahçe kafilesi, Malatya'da

Süper Lig'de yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.

23.11.2019 19:54 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:57
Fenerbahçe kafilesi, Malatya'da

Süper Lig'de yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak , Malatya'ya geldi.

Malatya Havalimanı'nda sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe kafilesini coşkuyla karşıladı.

Polis koridorunun arkasından futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, meşale yakarak takım otobüsüne bir süre eşlik etti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Fenerbahçe kafilesi, Malatya'da
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