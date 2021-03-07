SPOR Fenerbahçe kafilesi Konya'da
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SPOR Fenerbahçe kafilesi Konya'da

07.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:58

Fenerbahçe kafilesi Konya'daVIDEO YOKHasan DÖNMEZ- Adem YILDIZ/KONYA,(DHA)-SPOR Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi.

Fenerbahçe kafilesi Konya'da

VIDEO YOK

Hasan DÖNMEZ- Adem YILDIZ/KONYA,(DHA)-

SPOR Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi.

Fenerbahçe, yarın İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ile Esat Sancaktar üstlenecek.

Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için bugün özel uçakla Konya'ya geldi. Sarı-lacivertliler sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yoğun güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele ulaştı.

Antalyaspor karşılaşmasının 61'inci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtilen Mesut Özil, kafilede yer almadı.

Ayrıca sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş de kadroya alınmadı.

SPOR Fenerbahçe kafilesi Konya'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Konya'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Konya'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Konya'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Konya'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Konya'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Konya'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Konya'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Konya'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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