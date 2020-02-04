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Fenerbahçe kafilesi, Kırklareli'ne geldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, kente ulaştı.

04.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:41
Fenerbahçe kafilesi, Kırklareli'ne geldi

Ziraat çeyrek final ilk maçında yarın TFF 2. Lig ekibi GMG 'la deplasmanda karşılaşacak , kente ulaştı.

Kara yolu ile İstanbul'dan kente gelen kafileyi, konaklayacağı otel önünde sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

Meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulunan ve takım otobüsünün önünü kesen taraftarlar, polis ekiplerinin uyarısıyla yolu açtı.

Taraftarlar arasında bulunan bebek Deniz Moran da dikkati çekti.

Teknik direktör Ersun Yanal ile oyuncular, güvenlik önlemleri altında otele giriş yaptı.

Kaynak: AA
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