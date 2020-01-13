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Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

13.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:43
Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Kayserispor ile karşılaşacak , Kayseri'ye geldi.

Sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında taraftarlar karşıladı. Kafile, güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi
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