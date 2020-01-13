Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.
13.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:47
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.
Sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında taraftarlar karşıladı. Kafile, güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.
Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI