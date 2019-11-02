Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

Süper Lig'de yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

02.11.2019 20:03
Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

Süper Lig'de yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Sarı-lacivertli kafileyi, Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.

Kafile, güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

VİDEO: Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi
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