Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi

Süper Lig'in 10. hatasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

02.11.2019 19:44
Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi

Süper Lig'in 10. hatasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Sarı-lacivertli ekibi Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.

Güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçen Fenerbahçe kafilesi, maç saatini beklemeye başladı.

Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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