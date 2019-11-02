Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi
Süper Lig'in 10. hatasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.
Süper Lig'in 10. hatasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.
Sarı-lacivertli ekibi Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.
Güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçen Fenerbahçe kafilesi, maç saatini beklemeye başladı.
Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.