Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de
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Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

Fenerbahçe kafilesi yarınki karşılaşma öncesi uçakla Kayseri Havalimanı'na ulaştı.

Sarı-lacivertli takım, havalimanı çıkışında bekleyen otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de
Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de
Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de
Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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