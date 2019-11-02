Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

- Fenerbahçe kafilesi Kayseri'deKAYSERİ - Ligin 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

02.11.2019 21:01
Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

- Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

KAYSERİ - Ligin 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 10. haftasında yarın İ.M. Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kente geldi. Erkilet Havaalanına iniş yapan kafileyi, Fenerbahçe'li taraftarlar karşıladı. Taraftar burada tezahüratlarda bulunarak takımlarına destek verdi. Fenerbahçe kafilesi daha sonra kalacağı otele hareket etti.

İ.M. Kayserispor-Fenerbahçe maçı yarın saat 19: 00'da Kadir as Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: İHA

VİDEO: Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de
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