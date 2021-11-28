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Fenerbahçe kafilesi, İzmir'e geldi

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Spor
Fenerbahçe kafilesi, İzmir'e geldi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi.

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Vitor Pereira ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Göztepe ile Fenerbahçe'nin yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacağı müsabakada hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Fenerbahçe kafilesi, İzmir'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, İzmir'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, İzmir'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, İzmir'e geldi

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AA / Hüseyin Bağış - Spor Haberleri

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