Fenerbahçe kafilesi, İzmir'e geldi
AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi.
İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi.
Adnan Menderes Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Vitor Pereira ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Fenerbahçe kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.
Göztepe ile Fenerbahçe'nin yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacağı müsabakada hakem Mete Kalkavan görev yapacak.