Fenerbahçe kafilesi İzmir'de
Süper Lig'de yarın Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe İzmir'e geldi.
Süper Lig'de yarın Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe İzmir'e geldi.
Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarları yalnız bırakmadı.
Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, bazı futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Fenerbahçe maçında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.