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Fenerbahçe kafilesi İzmir'de

Süper Lig'de yarın Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe İzmir'e geldi.

29.11.2019 19:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:00
Fenerbahçe kafilesi İzmir'de

Süper Lig'de yarın Göztepe ile karşılaşacak 'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarları yalnız bırakmadı.

Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, bazı futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Fenerbahçe maçında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Kaynak: AA
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