Fenerbahçe kafilesi Helsinki'ye ulaştı
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Fenerbahçe kafilesi Helsinki'ye ulaştı

Fenerbahçe kafilesi Helsinki'ye ulaştı
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye konuk olacak Fenerbahçe, Helsinki'ye geldi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye konuk olacak Fenerbahçe, Helsinki'ye geldi.

Özel bir uçakla kente ulaşan sarı lacivertli kafileyi, Vantaa Havalimanı'nda Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Mehmet Vakur Erkul ve bir grup gurbetçi taraftar karşılayarak çiçek verdi.

Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Sarı lacivertli takımda teknik direktör Vitor Pereira, oyuncusu Luiz Gustavo ile birlikte Bolt Arena'da akşam saatlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Sarı lacivertli takım, HJK Helsinki ile oynayacağı müsabaka öncesi son idmanını da yine statta yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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