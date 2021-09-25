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SPOR Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Hatay'daİzzet NAZLI / HATAY (DHA) - Süper Lig'in 7'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Hatay'a geldi.

HATAY (DHA) - SPOR Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

İzzet NAZLI/ HATAY (DHA) - Süper Lig'in 7'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Hatay'a geldi.

Fenerbahçe, yarın deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı için saat 16.00 sıralarında şehre geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, saatler öncesinden geldiği Hatay Havalimanı'nda takımlarını coşkuyla karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında uçaktan inip otobüse binen Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar, polis duvarını geçemedi.

Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da Atakaş Hatayspor ile Yeni Hatay Stadyumu'nda karşılaşacak.

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
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