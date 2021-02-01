Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
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Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

01.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:26

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

Özel uçakla kente gelen sarı-lacivertli kafilede, yeni transferlerden Mesut Özil de yer aldı.

Havalimanında bekleyen bir grup Fenerbahçe taraftarı, futbolcularla fotoğraf çektirdi, tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe Futbol Takımı, kendisini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Yarın saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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