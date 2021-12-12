Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

GAZİANTEP (İHA) - Fenerbahçe kafilesi, Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep Fk ile oynayacağı maç için Gaziantep'e ulaştı. Sarı-lacivertli ekibin havalimanına inişi ile birlikte alanda bekleyen taraftarlar takımlarını coşkuyla karşılarken, Teknik Direktör Vitor Pereira ile futbolcular yoğun ilgi gördü.

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0'lık farklı skorla mağlup eden Fenerbahçe, ligin 16. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Bu maç için hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamlayan Sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gaziantep'e ulaştı. Gaziantep Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı.

TARAFTARLARDAN PEREİRA İLE FUTBOLCULARA YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe takımını havalimanında coşkuyla karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle Teknik Direktör Vitor Pereira'ya yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, alandan çıkarak takım otobüsüne binen futbolculara çiçek takdim etti. Bazı futbolcular ise taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda yarın oynanacak Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede Atilla Karaoğlan, Emre Eyisoy ve Gökhan Bilir hakem üçlüsü görev alacak.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)