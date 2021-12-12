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Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Gaziantep FK' ile karşılaşacak Fenerbahçe, Gaziantep'e geldi.

GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Gaziantep Fk' ile karşılaşacak Fenerbahçe, Gaziantep'e geldi.

Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan sarı lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar, çiçek ve baklava ile karşıladı. Taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan Fenerbahçeli teknik heyet ve oyuncular, konaklayacakları otele doğru hareket etti.

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

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Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Spor Haberleri

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