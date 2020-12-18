GAZİANTEP - Fenerbahçe kafilesi geldi
18.12.2020 20:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:26
Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, Gaziantep'e geldi.
Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, Gaziantep'e geldi.
Özel bir uçakla Gaziantep Havalimanına gelen sarı-lacivertli kafileyi, az sayıdaki taraftar çiçeklerle karşıladı.
Bazı taraftarın tepki gösterdiği karşılama sırasında Ferdi Kadıoğlu bir taraftarın formasını imzaladı.
Polis koridorundan geçerek takım otobüsüne binen kafile, daha sonra otele geçti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş